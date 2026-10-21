A Marcenaro il fischietto di Udinese-Milan! Con lui in passato solo una vittoria per i rossoneri

A Marcenaro il fischietto di Udinese-Milan! L’arbitro della sezione di Genova dirige per la terza volta i rossoneri, ancora imbattuti. Tutti i precedenti

Sarà Matteo Marcenaro a dirigere Udinese-Milan, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, in programma domenica sera alle 20.45. Il fischietto della sezione di Genova tornerà quindi a dirigere i rossoneri dopo l’ultimo precedente stagionale, il pareggio per 2-2 contro la Lazio dello scorso 12 settembre.

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Marcenaro, tre precedenti con il Milan

Il bilancio del Milan con Marcenaro è finora positivo: una vittoria e due pareggi nelle tre gare già dirette dall’arbitro ligure, senza alcuna sconfitta.

Il primo incrocio risale al 7 aprile 2023, quando il Milan pareggiò 0-0 a San Siro contro l’Empoli. Il secondo precedente è invece quello del 14 settembre 2025, sempre a San Siro, con i rossoneri vittoriosi per 1-0 sul Bologna grazie alla rete di Luka Modric. Quella partita fu accompagnata anche da alcune discussioni per due episodi da rigore non assegnati al Milan.

L’ultimo incrocio è arrivato lo scorso settembre, in occasione di Lazio-Milan 2-2. Marcenaro ritroverà dunque la squadra di Rúben Amorim a poche settimane di distanza dall’ultima direzione.

I precedenti con l’Udinese

Rispetto all’Udinese, per l’arbitro della sezione di Genova, invece, si tratta della quinta volta in carriera. Per i friuliani il bilancio è attualmente di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, l’ultima lo scorso 23 febbraio in casa del Bologna per 1-0.

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Udinese-Milan, la squadra arbitrale

A completare la squadra arbitrale saranno Colarossi e Costanzo, designati come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi.

In sala VAR ci sarà Pezzuto, affiancato da Aureliano nel ruolo di AVAR. Il Milan si prepara quindi alla trasferta di Udine con una squadra arbitrale guidata da Marcenaro, chiamato a dirigere il suo quarto match con i rossoneri.