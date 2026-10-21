Il Milan perde Ramos in vista del Bournemouth! Camarda e non solo: tre le alternative in attacco per Amorim nel match di Europa League

Notizia di poche ore fa è lo stop di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese del Milan si è infatti infortunato per un sovraccarico al polpaccio e domani non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta inglese contro il Bournemouth in Europa League.

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L’assenza di Ramos, reduce da 2 gol consecutivi tra tutte le competizioni, peserà inevitabilmente sull’attacco del Milan, che a questo punto dovrà puntare su nuove soluzioni tattiche nel reparto avanzato.

Quello delle riserve in attacco per il Milan è stato un tema toccato più volte nel corso dell’estate, tanto che lo stesso Amorim aveva dovuto chiarire le gerarchie e la stessa partenza di Christopher Nkunku, non sostituita, aveva lasciato dubbi sul numero di giocatori a disposizione come vice dello stesso Ramos.

L’opzione Camarda: la prima scelta naturale

A questo proposito, la prima soluzione a disposizione di Amorim è quella di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008, che ha esordito in stagione nella gara contro il Salisburgo seppur senza brillare, è da sempre stato ritenuto il vice-Ramos nelle gerarchie di Amorim: dopo la prima prova da titolare legata al turnover, questa volta l’emergenza potrebbe richiamarlo in causa per sostituire il portoghese.

Pulisic “falso nueve” e la carta Cisse

L’opzione Camarda potrebbe però non essere la sola sul tavolo del Milan. Amorim già in passato aveva parlato di Christian Pulisic come alternativa all’attaccante portoghese: in particolare alla vigilia della gara contro la Juventus, lo statunitense era stato indicato dal tecnico come terza opzione per il ruolo, posizione già ricoperta in carriera con le maglie di Borussia Dortmund e Chelsea.

A quella dell’americano si aggiunge infine l’ipotesi dell’avanzamento di Alphadjo Cisse. Il trequartista rossonero classe 2006, grazie alle 5 reti realizzate sin qui in stagione (di cui 3 nella scorsa gara di Europa League contro il Salisburgo), sta dimostrando grandi doti realizzative, spesso frutto di inserimenti e senso della posizione negli ultimi metri.

Una soluzione già sperimentata dal giovane talento con le maglie del Catanzaro e dell’Italia U21, che pur non rappresentando la sua collocazione abituale potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa in caso di necessità.

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Un banco di prova per le ambizioni rossonere

Spetterà dunque a Ruben Amorim sciogliere gli ultimi dubbi di formazione alla vigilia della sfida del Vitality Stadium. Qualunque sia la scelta iniziale, l’assenza di Gonçalo Ramos rappresenterà un test di maturità cruciale per l’intera rosa del Milan, chiamata a dimostrare la qualità delle proprie alternative e la flessibilità tattica del nuovo corso anche sul palcoscenico europeo.