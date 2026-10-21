Amorim a Sky Sport: «La squadra è in fiducia e Cisse è solo al 50% del suo potenziale. Gli infortuni di Chukwueze e Goncalo Ramos? Vi svelo questo»

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Bournemouth

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così in vista del match di Europa League, valido per la terza giornata della League Phase, contro il Bournemouth. Ecco, di seguito, tutte le parole dell’allenatore portoghese.

SUL SUO 100ESIMO GIORNO COME ALLENATORE DEL MILAN – «Voglio dire a tutto il club che sono molto grato perché mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro».

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SULLA SQUADRA APPARSA PIU’ SICURA DI SE’ – «Penso che sia normale, quando vinci ti senti più fiducioso e vai in allenamento con un umore migliore. Sento che adesso sono fiduciosi non solo per la vittoria ma anche per come giochiamo».

SUGLI INFORTUNI DI GONCALO RAMOS E CHUKWUEZE – «Chukwueze non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Ramos è precauzione, ha sentito rigidità al muscolo. Ma siamo preparati: concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è».

SULLA PARTITA DI DOMANI – «Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, avranno più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti a questa partita, che sarà diversa da quella di Salisburgo».

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SU CISSE – «È al 50% del potenziale. Lo vedo così. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocare, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo».