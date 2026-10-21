Buone notizie per Gabbia: escluso l’intervento chirurgico. Via libera alla terapia conservativa

Il consulto specialistico a Londra ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del difensore rossonero: niente operazione per la lesione al flessore

Arrivano importanti novità riguardo alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia. Dopo giorni di attesa, è stato finalmente definito in maniera chiara il piano di recupero per il vice capitano del Milan, attualmente ai box a causa di un infortunio muscolare.

Nella giornata di oggi il difensore si è recato a Londra per sottoporsi a un ultimo e decisivo consulto specialistico. L’esito degli accertamenti ha portato una notizia positiva per il club rossonero e per il giocatore stesso: gli esami hanno infatti escluso in via definitiva l’intervento chirurgico per risolvere la lesione al muscolo flessore della coscia sinistra, caratterizzata da un parziale interessamento tendineo.

Il percorso di rientro e le prospettive per il 2027

Alla luce del responso medico ottenuto nella capitale inglese, il centrale rossonero potrà iniziare fin da subito il percorso di terapia conservativa stabilito per guarire dal problema alla coscia.

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Per quanto riguarda la tabella di marcia per il rientro sul terreno di gioco, il ritorno in campo di Matteo Gabbia è previsto per il 2027. Tuttavia, il periodo di stop inizialmente preventivato tra i tre e i quattro mesi per il completo recupero potrebbe gradualmente accorciarsi strada facendo, a seconda di come il muscolo risponderà alle cure nelle prossime settimane.