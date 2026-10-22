Calciomercato Milan, la Juventus pensa a Tomori: possibile occasione a gennaio. Ma l’inglese ha altre idee

Bremer può cambiare gli scenari di mercato bianconeri: secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero resta un profilo monitorato. Ma il Milan valuta anche il futuro del centrale inglese, che avrebbe aperto al rinnovo a cifre più basse

Il futuro di Fikayo Tomori torna al centro delle voci di mercato, con la Juventus che continua a monitorare la situazione del difensore del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero potrebbe tornare alla carica già a gennaio nel caso in cui si concretizzasse una partenza di Bremer.

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La scadenza contrattuale del centrale inglese, fissata a giugno, potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus, che valuterebbe un’operazione a costi contenuti durante la sessione invernale. Uno scenario che merita attenzione anche in casa rossonera, chiamata a gestire con cura il futuro di uno dei propri difensori.

TOMORI APRE AL RINNOVO: IL MILAN PRENDE TEMPO

Come riferito da MilanNews24, Tomori avrebbe proposto alla società rossonera di prolungare il proprio contratto di un’altra stagione, fino al 2028, accettando una riduzione dell’ingaggio. Un’apertura significativa, che testimonia la disponibilità del giocatore a continuare la propria esperienza a Milano a condizioni economiche differenti.

La decisione definitiva, tuttavia, sarebbe rimandata al termine della stagione. Il Milan avrà quindi tempo per valutare il rendimento del difensore, le esigenze della rosa e la sostenibilità dell’eventuale accordo.

Per i rossoneri, la priorità sarà capire se Tomori potrà continuare a rappresentare una pedina importante per il progetto tecnico. Lasciarlo partire a gennaio significherebbe eventualmente intervenire sul mercato per sostituirlo, mentre il rinnovo permetterebbe di dare continuità al reparto arretrato.

La Juventus osserva, il Milan riflette e Tomori apre alla permanenza. I prossimi mesi saranno decisivi per delineare il futuro del centrale inglese, con la scadenza contrattuale destinata a pesare sulle strategie di entrambe le società.