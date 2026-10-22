Probabili formazioni Bournemouth Milan: rossoneri in emergenza, Amorim lancia Cisse centravanti

Probabili formazioni Bournemouth Milan: i rossoneri cercano continuità dopo il 4-0 al Salisburgo. Emergenza infortuni e nuove rotazioni per Amorim

Il Milan si prepara a un nuovo appuntamento europeo. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, il Vitality Stadium ospiterà la sfida contro il Bournemouth, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League 2026-2027. Dopo il convincente 4-0 sul campo del Salisburgo, i rossoneri vogliono confermarsi e dimostrare di avere una rosa capace di affrontare più impegni.

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LE SCELTE DI AMORIM: CISSE GUIDA L’ATTACCO

Non mancano i problemi per Rúben Amorim, costretto a rinunciare a Chukwueze, alle prese con un problema all’anca sinistra, e a Gonçalo Ramos, fermato da un sovraccarico al polpaccio. Assenti anche lo squalificato Filippo Terracciano e i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.

Davanti a Mike Maignan, la difesa dovrebbe essere rivoluzionata, con Tomori adattato a destra, De Winter e Pavlovic centrali ed Estupiñán sulla corsia mancina.

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A centrocampo Jashari sembra sicuro del posto, con Musah favorito su Rabiot. La novità principale riguarda l’attacco: Alphadjo Cisse agirà da prima punta, supportato da Hutchinson, Moreira e Loftus-Cheek. Camarda dovrebbe partire dalla panchina.

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BOURNEMOUTH, ROSE PUNTA SUL 4-2-3-1

Il Bournemouth di Marco Rose dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidandosi a Evanilson come riferimento offensivo e a una trequarti dinamica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Antonio Silva, Hall, Soler; Cook, Adams; Rayan, Tavernier, Rodriguez (Christie); Evanilson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Jashari, Musah; Hutchinson, Moreira, Loftus-Cheek; Cisse.