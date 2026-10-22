Milan, allarme Ramos: oggi gli esami, il derby è a rischio. E Chukwueze...

Il centravanti portoghese si è fermato per un indurimento al soleo del polpaccio sinistro: la risonanza dovrà escludere lesioni, mentre Amorim valuta le alternative in attacco. Preoccupano anche le condizioni di Chukwueze

Gonçalo Ramos tiene in apprensione il Milan. L’attaccante portoghese non è partito con la squadra per la trasferta europea a causa di un indurimento al soleo del polpaccio sinistro, avvertito durante l’ultima fase della preparazione. Come riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi sono previsti gli esami strumentali per chiarire l’entità del problema e verificare l’eventuale presenza di una lesione muscolare.

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Rúben Amorim ha provato a rassicurare sulle condizioni del centravanti, ma soltanto gli accertamenti potranno fornire un quadro preciso. Anche un infortunio di lieve entità potrebbe mettere in dubbio la disponibilità del portoghese per il derby del 31 ottobre contro l’Inter, che potrebbe a sua volta dover fare a meno di Lautaro Martínez.

MINUTAGGIO ELEVATO, ORA AMORIM STUDIA LE ALTERNATIVE

I numeri spiegano l’importanza di Ramos negli equilibri rossoneri: il centravanti ha disputato tutte le nove partite stagionali del Milan, partendo titolare in otto occasioni e restando quasi sempre in campo fino al fischio finale. Considerando anche i quattro impegni con il Portogallo, ha accumulato 1.020 minuti in appena due mesi, circa la metà del minutaggio totale della scorsa stagione.

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In caso di assenza prolungata, Amorim potrebbe affidarsi a Camarda, Cissé oppure Pulisic nel ruolo di falso centravanti.

Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti nemmeno per Samuel Chukwueze, fermato da un problema all’anca e atteso da una visita specialistica. Le prime sensazioni, secondo Tuttosport, non sarebbero positive.

Restano inoltre indisponibili a lungo termine Gabbia e Saelemaekers. Il Milan aspetta gli esami, con la speranza di evitare un’emergenza offensiva proprio alla vigilia di appuntamenti decisivi.