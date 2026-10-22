Milan, compleanno speciale per Cisse: a 20 anni è già il re dei bomber rossoneri

Il giovane attaccante italiano festeggia il compleanno nel momento migliore della sua avventura al Milan: sei gol stagionali lo rendono il miglior marcatore della squadra

Venti anni e già un ruolo da protagonista nel Milan. Oggi è un giorno speciale per Alphadjo Cisse, giovane attaccante italiano che festeggia il compleanno in un momento particolarmente positivo della propria crescita in rossonero.

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Arrivato nella scorsa sessione invernale di calciomercato dal Catanzaro, il classe 2006 ha saputo sorprendere tutti, dentro e fuori Milanello, conquistando spazio e fiducia grazie alle sue prestazioni. Le qualità tecniche, il fiuto del gol e la capacità di incidere negli ultimi metri lo stanno trasformando in una risorsa importante per la squadra guidata da Ruben Amorim.

A confermare il suo impatto sono soprattutto i numeri: sei reti stagionali, un bottino che gli permette di occupare la vetta della classifica marcatori del Milan. Un risultato significativo per un giocatore così giovane, chiamato a continuare il proprio percorso senza perdere entusiasmo e ambizione.

CONTRO IL BOURNEMOUTH PER UN DOPPIO REGALO

Questa sera, nella sfida di Europa League contro il Bournemouth, Cisse avrà un’occasione preziosa per confermare quanto di buono mostrato finora. La partita rappresenta un banco di prova importante, ma anche l’opportunità di celebrare il ventesimo compleanno nel migliore dei modi.

Il regalo perfetto? Un gol e una vittoria con il Milan, magari aggiornando uno score già sorprendente. Cisse vuole continuare a stupire e dimostrare di poter essere decisivo anche nelle notti europee.