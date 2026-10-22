Bournemouth Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Bournemouth Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla seconda giornata dell’Europa League 2026/27, ecco dove poter seguire il match
Il Milan non vuole fermarsi. Nonostante una situazione complicata sul fronte degli infortuni, la squadra rossonera arriva all’appuntamento europeo con il morale alto e la voglia di dare continuità ai risultati positivi ottenuti in campionato. La sfida contro il Bournemouth rappresenta un nuovo banco di prova per gli uomini di Ruben Amorim, chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.
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Per il tecnico portoghese sarà anche una partita dal sapore particolare, con il ritorno a confrontarsi con il calcio inglese in una serata che promette spettacolo. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21.00, in uno stadio pronto a spingere i padroni di casa.
BOURNEMOUTH-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
I tifosi rossoneri potranno seguire la partita in diretta televisiva sui canali Sky Sport, mentre per chi preferisce guardarla in mobilità sarà disponibile il live streaming attraverso Sky Go e NOW, sui dispositivi compatibili e con un abbonamento che includa l’evento.
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Ecco tutti i dettagli della programmazione televisiva:
- Partita: Bournemouth-Milan
- Competizione: Europa League
- Data: questa sera
- Orario: 21.00
- TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
- Streaming: Sky Go e NOW
- Telecronaca: Massimo Marianella
- Commento tecnico: Aldo Serena
- Inviati: Valentina Mariani e Peppe Di Stefano
- Diretta Gol: Riccardo Gentile
Per il Milan sarà fondamentale affrontare la trasferta con concentrazione e personalità, cercando punti preziosi per il proprio cammino europeo. Appuntamento alle 21.00: i rossoneri cercano un’altra notte da protagonisti.
Anche Milannews24 seguirà la sfida del Vitality Stadium con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel decimo appuntamento stagionale del Milan.