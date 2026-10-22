L’Udinese sorride in vista della sfida al Milan: Zaniolo può tornare in campo proprio contro i rossoneri. Ecco il punto

Il fantasista ha smaltito il problema muscolare accusato in Nazionale: l’allenamento in campo e le valutazioni di Runjaic in vista del match

Buone notizie in casa Udinese a pochi giorni dalla delicata sfida di campionato contro il Milan. L’allenatore Kosta Runjaic può finalmente sorridere e ritrovare una delle pedine più attese della propria trequarti: Nicolò Zaniolo ha infatti completato il percorso di recupero ed è tornato a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo.

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Il fantasista italiano si era fermato a causa di un guaio muscolare accusato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali, un infortunio che lo aveva costretto a saltare i successivi impegni con la maglia dell’Italia guidata da Roberto Mancini.

Verso il rientro in campo: le tappe del recupero e la gestione contro i rossoneri

Dopo poco più di venti giorni di stop forzato – che si erano andati a sommare a un altro mese di assenza scontato a inizio stagione –, Zaniolo ha bruciato le tappe ed è ufficialmente abile e arruolato. Il giocatore si è allenato in campo insieme ai compagni, dimostrando di aver smaltito del tutto il problema fisico e mettendosi immediatamente a disposizione dello staff tecnico per una partita considerata cruciale per il rilancio dei friulani in classifica.

Resta ora da capire se Runjaic deciderà di lanciarlo subito nella mischia dal primo minuto o se preferirà inserirlo a gara in corso per gestirne il minutaggio dopo un così lungo periodo di inattività. La risposta definitiva arriverà dalle ultime sedute di rifinitura, ma la certezza è che l’Udinese ha ritrovato il suo talento.