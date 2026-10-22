Milan, tegola infortuni prima del Bournemouth: Di Stefano fa il punto su Chukwueze e Gonçalo Ramos

L’inviato di Sky Sport aggiorna sulle condizioni dei due rossoneri: stop lungo per l’esterno nigeriano, controlli approfonditi per l’attaccante portoghese

Brutte notizie per il Milan e per il tecnico Ruben Amorim a poche ore dalla sfida europea contro il Bournemouth. In diretta dall’Inghilterra per Sky Sport, l’inviato Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione dall’infermeria rossonera, portando aggiornamenti poco rassicuranti soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Samuel Chukwueze.

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Per l’esterno d’attacco nigeriano, fermatosi per un problema all’anca, le prime sensazioni del punto medico prefigurano tempi di recupero decisamente lunghi: «Per Chukwueze rischio concreto che lo stop possa essere di almeno due mesi». Una tegola pesante per la corsia di destra rossonera, che rischia di privare Amorim di una pedina fondamentale fino alle ultime uscite dell’anno solare.

Gli esami per Gonçalo Ramos: si cercano conferme sull’integrità del soleo

Discorso differente e improntato a maggior cautela per Gonçalo Ramos, che ha saltato la trasferta inglese a causa di un fastidio muscolare al polpaccio accusato in rifinitura.

L’inviato di Sky Sport ha spiegato nel dettaglio l’iter dei controlli a cui si sta sottoponendo il centravanti portoghese per scongiurare complicanze: «Gonçalo Ramos ieri ha fatto una prima ecografia che ha dato esito negativo. In queste ore risonanza magnetica per provare a escludere ogni micro lesione al soleo». Filtra comunque una cauta speranza che possa trattarsi soltanto di un semplice sovraccarico muscolare.