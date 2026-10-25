Udinese Milan, novantesima sfida in Serie A: numeri e curiosità sul match

Udinese Milan, novantesima sfida in Serie A! Dal dominio rossonero alle recenti vittorie dei friuliani: ecco numeri e curiosità sul match

Quella di questa sera sarà la 90ª sfida in Serie A tra Udinese e Milan, la 45ª disputata a Udine. Il bilancio complessivo sorride nettamente ai rossoneri, che hanno conquistato 40 vittorie contro le 17 dei friulani, mentre sono 33 i pareggi. A Udine, invece, il Milan ha vinto 15 volte, contro le 12 affermazioni bianconere e i 18 pareggi.

Il precedente più recente al Bluenergy Stadium risale alla prima giornata dello scorso campionato e si concluse con il successo dell’Udinese per 1-0. Nel confronto più recente in assoluto, invece, i friulani si sono imposti 3-0 lo scorso 11 aprile.

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Milan, caccia alla quarta vittoria consecutiva a Udine

Come riportato nelle statistiche Opta, il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l’Udinese, realizzando complessivamente 10 gol e subendone appena due. I rossoneri non hanno mai ottenuto quattro successi esterni consecutivi contro i friulani e proveranno quindi a stabilire un nuovo record.

Le due squadre, inoltre, non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di campionato: cinque vittorie del Milan e tre dell’Udinese.

Udinese in crisi, Milan ancora imbattuto

Il momento delle due formazioni è decisamente differente. L’Udinese arriva alla partita dopo cinque sconfitte consecutive, con un bilancio di 5 gol segnati e 13 subiti. Soltanto in tre occasioni nella propria storia aveva perso più partite nelle prime otto giornate.

Il Milan di Rúben Amorim, invece, è ancora imbattuto dopo le prime sette giornate. Il tecnico portoghese è il terzo allenatore nella storia rossonera ad aver evitato la sconfitta nelle prime sette panchine in Serie A.

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Rabiot può entrare nella storia del Milan

Particolare attenzione anche ad Adrien Rabiot, reduce da quattro presenze consecutive con almeno un gol o un assist: tre reti e due passaggi vincenti nel parziale.

Secondo i dati Opta, soltanto Hakan Çalhanoğlu e Kaká sono riusciti, da centrocampisti del Milan, a essere coinvolti in almeno una rete per cinque partite consecutive in Serie A dall’introduzione del dato nel 2004/05. A Udine, dunque, Rabiot può provare a raggiungere un traguardo di assoluto prestigio.