L’Udinese cerca una notte da grandi firme: alla Dacia Arena arriva il Milan per l’esame di maturità. Ecco l’analisi sulla squadra di Runjaic

I bianconeri di Kosta Runjaic affrontano i rossoneri di Ruben Amorim tra assenze e la voglia di riscattare il passo falso

L’Udinese si prepara a vivere una delle serate più calde e stimolanti della sua stagione. Domani sera il rettangolo verde del Bluenergy Stadium accoglierà il Milan guidato da Ruben Amorim, in un incontro valido per il campionato di Serie A. Per la formazione friulana rappresenta un’occasione d’oro per voltare pagina, riscattare le ultime amarezze e misurare le proprie ambizioni di fronte a una delle nobili del torneo.

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Il gruppo allenato da Kosta Runjaic sa perfettamente che servirà una prestazione ai limiti della perfezione per arginare la qualità della corazzata rossonera. La settimana di lavoro è servita per serrare i ranghi, analizzare gli errori commessi e preparare un piano tattico basato sull’intensità, sulla densità in mezzo al campo e sulla spinta del pubblico amico.

La ricetta di Runjaic, i leader e il punto sugli infortunati

Per mettere in difficoltà la retroguardia milanista, mister Kosta Runjaic punterà forte sull’organizzazione collettiva e sulla verve dei suoi elementi di maggior spicco. Tra i pali la certezza è rappresentata da Maduka Okoye, chiamato a blindare la porta con la sua leadership, mentre in mezzo alla difesa e sulla linea mediana i bianconeri faranno affidamento sulla fisicità e sul dinamismo dei propri interpreti, con l’attacco pronto a pungere sfruttando le ripartenze.

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La marcia di avvicinamento alla sfida non è però priva di ostacoli per il tecnico tedesco, che deve fare i conti con diverse situazioni delicate in infermeria:

Nicolò Zaniolo è tornato a disposizione ma non partirà dal primo minuto, essendo reduce da un lungo percorso di gestione dei suoi storici problemi fisici.

è tornato a disposizione ma non partirà dal primo minuto, essendo reduce da un lungo percorso di gestione dei suoi storici problemi fisici. Oumar Solet è in forte dubbio a causa di un piccolo problema muscolare accusato alla vigilia.

è in forte dubbio a causa di un piccolo problema muscolare accusato alla vigilia. Alessandro Zanoli non ci sarà: il laterale ha avuto una piccola ricaduta legata al recupero dal suo precedente infortunio grave (fortunatamente senza lesioni).

Kristian Abankwah, pienamente recuperato dopo essere stato tenuto a riposo precauzionale nell’ultima uscita contro il Lecce, sarà invece regolarmente arruolabile.

L’Udinese arriva a questo appuntamento con la ferma intenzione di mettersi alle spalle le difficoltà recenti. La squadra ha fame di punti e vuole sfruttare il fattore campo per regalare una gioia ai propri tifosi, riprendendo la marcia in classifica e dimostrando di poter lottare a testa alta contro qualsiasi avversario.