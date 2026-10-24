Le ultime prove di Amorim verso Udine: il tecnico rossonero pensa al 4-3-3. Ecco tutti i dettagli

Peppe Di Stefano svela l’undici provato in vista della sfida del Bluenergy Stadium tra ballottaggi e variazioni tattiche

Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport 24, ha svelato i dettagli della rifinitura e la formazione che è stata provata oggi in vista del match di domani tra Udinese e Milan. Trattandosi di prove la prudenza è d’obbligo e non c’è nulla di definitivo, ma alla luce delle numerose assenze che decimano la rosa è altamente probabile che questo possa essere l’undici titolare scelto da Ruben Amorim per la trasferta al Bluenergy Stadium.

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I dettagli dell’undici rossonero e i ballottaggi tattici

Di seguito la probabile formazione disegnata per la sfida:

MILAN (4-3-3): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Davide Bartesaghi; Yunus Musah, Luka Modric, Ardon Jashari; Omari Hutchinson, Gonçalo Ramos, Christian Pulisic.

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L’inviato di Sky ha descritto questo schieramento iniziale come un 4-3-3, evidenziando però come basti variare di pochi metri la posizione di alcuni interpreti per passare al 4-4-1-1 che il tecnico portoghese ha utilizzato con continuità nelle ultime uscite stagionali. Nelle valutazioni della vigilia emergono anche alcuni ballottaggi: Ardon Jashari risulta al momento in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek, così come Omari Hutchinson insidia le soluzioni offensive ed è favorito su El Hadji Malick Cissé, mentre Davide Bartesaghi mantiene la corsia mancina davanti a Pervis Estupinan.