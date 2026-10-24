Spettacolo al ‘Maradona’, McTominay illude il Napoli ma Balerdi li riprende: finisce 3-3 con la Roma

Pazzesco pari tra azzurri e giallorossi: doppiette per lo scozzese e l’argentino entrato dalla panchina. Espulso Allegri nel finale

Spettacolo puro allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’. La sfida tra il Napoli e la Roma si conclude in un rocambolesco e pirotecnico 3-3 al termine di una gara vibrante e senza tregua. Tra i grandi protagonisti della serata spiccano le doppiette di Scott McTominay per gli azzurri e del difensore argentino Leonardo Balerdi, subentrato dalla panchina e decisivo nel togliere le castagne dal fuoco ai capitolini.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

I padroni di casa cercavano subito di impostare il gioco con aggressione e qualità, mentre gli ospiti rispondevano colpo su colpo sfruttando le ripartenze. Nel primo tempo era il Napoli a sbloccare l’equilibrio con una giocata di pura magia: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti respinta di testa dalla difesa, André-Frank Zambo Anguissa si coordinava spalle alla porta ed eseguiva una splendida rovesciata che s’insaccava nell’angolino. La Roma tentava una reazione immediata cercando con insistenza le corsie esterne e la fisicità in area, arrivando persino a colpire un palo interno di testa con Bryan Cristante, ma la retroguardia azzurra reggeva l’impatto fino al duplice fischio.

Botta e risposta nella ripresa: la doppietta di Balerdi e la furia di Allegri

Ad inizio ripresa, la gara sembrava mettersi definitivamente in discesa per il Napoli, capace di trovare il raddoppio grazie a Scott McTominay, bravissimo a svettare di testa sul secondo palo sul cross da destra di Matteo Politano. La sfida appariva sotto il totale controllo della squadra di casa, ma i giallorossi non avevano alcuna intenzione di arrendersi. Con grande orgoglio, gli ospiti riaprivano il match grazie a Matías Soulé, autore di un gran sinistro dal limite nell’angolino dopo un assist di Donyell Malen. Spinti dall’entusiasmo, i capitolini pareggiavano i conti poco più tardi con Leonardo Balerdi, reattivo a calciare a rete con una sassata sotto porta dopo un rimpallo in area su Santiago Castro. Nel momento più acceso della sfida, arrivava però la nuova e fulminea risposta del Napoli: ancora Scott McTominay scagliava un gran destro da fuori area che batteva Pierluigi Gollini, riportando avanti la squadra di casa.

Il finale era un concentrato puro di emozioni e colpi di scena. Quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte per gli azzurri, nei minuti conclusivi arrivava l’ultimo e definitivo ribaltamento: di testa, sul cross di Wesley, era ancora Leonardo Balerdi a svettare sotto porta, firmando la sua personale doppietta e la rete del clamoroso 3-3 finale. Dopo il pari giallorosso Massimiliano Allegri veniva espulso, preda del nervosismo per aver visto sfumare una vittoria fondamentale negli ultimi istanti del match.