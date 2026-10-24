Quando tornano Gila, Moreira e Rabiot? Ecco la risposta di Di Stefano: «In due recuperano per il derby» – Milan News 24

Il punto di Peppe Di Stefano su Sky Sport 24: i tempi di recupero degli indisponibili verso il Bologna e il derby

Giornata di grande apprensione a Milanello, contrassegnata dai forfait improvvisi di Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila, tutti esclusi dall’elenco dei convocati per la trasferta di domani sera contro l’Udinese. Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione sulle condizioni degli infortunati e sui tempi stimati per il loro rientro in campo.

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I tempi di recupero tra Bologna e derby e la lunga lista degli assenti

Analizzando le prospettive per le prossime settimane, il giornalista ha tracciato la tabella di marcia per il recupero dei tre elementi fermati dai problemi fisici:

«Per domani pochi giocatori a disposizione per Ruben Amorim. Oggi forfait di Adrien Rabiot per un problema al polpaccio, un problema al flessore per Diego Moreira e un sovraccarico alla caviglia sinistra per Mario Gila. Che sicuramente recupererà per la partita contro il Bologna, sicuramente Diego Moreira recupererà per la partita contro il Bologna, – o per il Derby – qualche dubbio in più per quanto riguarda Adrien Rabiot, perché si tratta del polpaccio. A queste assenze vanno aggiunte quelle di Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers: la lista è lunga».