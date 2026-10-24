Milan decimato dagli infortuni: la preoccupazione di Gerry Cardinale verso la trasferta di Udine – Milan News 24

Cardinale, il patron rossonero deluso dopo il ko europeo ma presente al fianco della squadra in un momento di totale emergenza

(ANSA) – Il Milan si proietta verso il delicato impegno di campionato contro l’Udinese in un clima di forte tensione e con la rosa ridotta ai minimi termini. Un momento delicatissimo che sta attirando l’attenzione e le apprensioni dei vertici societari in vista dei prossimi appuntamenti cruciali della stagione.

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Presenza e amarezza della proprietà: il punto di vista di Cardinale

In casa rossonera le scorie del recente passo falso europeo continuano a farsi sentire, con la proprietà che segue da vicino l’evoluzione della situazione:

«Il patron resta vicino alla squadra anche in trasferta, seppure preoccupato e deluso perchè, anche in Europa League, il suo Milan avrebbe dovuto brillare e vincere.»

La presenza di Gerry Cardinale al fianco del gruppo conferma la volontà della proprietà di far sentire il proprio supporto alla squadra e a Ruben Amorim, chiedendo tuttavia una svolta immediata sul piano del gioco e dei risultati per riprendere la marcia in campionato e in Europa.