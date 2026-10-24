Milan, emergenza totale: Amorim convoca cinque giovani di Milan Futuro per Udine

Le numerose assenze costringono il tecnico rossonero a guardare alla seconda squadra: Menon, Perera, Vos, Ossola e Cissé aggregati alla prima squadra per la trasferta contro l’Udinese. Un’occasione importante per mettersi in mostra.



L’emergenza infortuni continua a complicare i piani del Milan. Alla vigilia della trasferta contro l’Udinese, Ruben Amorim deve fare i conti con una lista di indisponibili sempre più lunga e ha deciso di ricorrere alle risorse di Milan Futuro per completare il gruppo a disposizione.

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Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, saranno ben cinque i giovani convocati per la partita di domani sera. Una scelta dettata dalle necessità del momento, ma che offre anche un’opportunità importante ai talenti del vivaio rossonero.

Milan, cinque giovani convocati per Udine

Ecco i giocatori che si aggregheranno alla prima squadra:

Luca Menon , ala destra;

, ala destra; Nirash Perera , esterno sinistro;

, esterno sinistro; Silvano Vos , centrocampista;

, centrocampista; Lorenzo Ossola , trequartista;

, trequartista; El Hadji Malick Cissé, difensore centrale.

Profili con caratteristiche differenti, chiamati a dare una mano in una situazione particolarmente delicata per la squadra rossonera.

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Infermeria piena, Amorim cerca nuove soluzioni

Oltre agli indisponibili già noti, ovvero Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Terracciano, si sono aggiunti anche Gila, Rabiot e Moreira, riducendo ulteriormente le alternative a disposizione dell’allenatore.

In particolare, le assenze coinvolgono reparti fondamentali come difesa e centrocampo, costringendo Amorim a valutare attentamente le soluzioni disponibili.

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La trasferta di Udine diventa così un banco di prova impegnativo, ma anche una possibile vetrina per i ragazzi di Milan Futuro. Per i cinque giovani convocati, la chiamata rappresenta un’occasione da sfruttare, nella speranza di convincere il tecnico e ritagliarsi spazio in futuro.