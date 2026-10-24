Verso Udinese-Milan, Runjaic alla vigilia: «Svolta necessaria dopo il Lecce. Zaniolo pronto a entrare, Solet in dubbio»

Runjaic analizza la sfida contro i rossoneri, assume su di sé le responsabilità del momento e presenta la gara di Serie A

Alla vigilia della delicata sfida di Serie A contro il Milan, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi del match.

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L’allenatore bianconero ha fatto un’autocritica sul momento della squadra, tornando sulla prestazione contro il Lecce: «Non bisogna dimenticare la partita contro il Lecce: abbiamo approcciato male la partita e abbiamo commesso molti errori. È stato il punto più basso: non dovrà mai più capitare di staccare la spina in quel modo, soprattutto in casa nostra. Avevamo aspettative troppo alte e non siamo stati in grado di reggere le pressioni. Quella è stata la partita peggiore da quando sono qui a Udine, è giusto che i tifosi siano delusi. Bisogna migliorare sui calci piazzati, soprattutto perché il Milan può essere molto pericoloso in quelle situazioni. Mi assumo tutte le responsabilità per la situazione attuale, ma domani vedremo una squadra molto diversa rispetto a quella vista contro il Lecce. Domani come in ogni gara ci saranno momenti difficili, dobbiamo restare compatti mostrando la giusta reazione. L’anno scorso anche quando abbiamo battuto il Milan 0-3 loro hanno costruito occasioni, per vincere abbiamo dovuto comunque mettere attenzione, restando compatti e Okoye fu protagonista di una grande parata».

Le condizioni degli infortunati e l’analisi sul potenziale dei rossoneri

Successivamente, il mister si è soffermato sulle condizioni fisiche della rosa e sui singoli rientri: «Zaniolo sarà a disposizione, sicuramente giocherà ma non da titolare. Conosciamo abbastanza bene il suo storico in termini di infortuni, quindi va gestito. Sono contento che sia di nuovo con noi e domani avrà la sua occasione. Solet ha avuto un piccolo problema muscolare, vedremo se riuscirà ad esserci per domani. Zanoli non ci sarà, ha avuto una piccola ricaduta: è normale che abbia qualche problemino visto l’ultimo grave infortunio. Non è nulla di grave, non sono state riscontrate lesioni. Abankwah poteva essere schierato contro il Lecce ma non ho voluto rischiare: domani sarà a disposizione».

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In conclusione, Runjaic ha espresso il suo parere sul valore del Milan, avversario temibile nonostante qualche defezione: «Abbiamo visto la partita di giovedì, ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche, è stato evidente che ha grandi qualità, può giocare in maniera verticale. Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all’avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E’ in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E’ una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A. Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo per il Milan avere qualche giocatore in meno, anzi chi avrà spazio cercherà di sfruttarlo per mettersi in mostra, quindi dovremo in primis noi scendere in campo sicuri».