La tradizione portoghese sulla panchina del Milan: Sérgio Conceição parte meglio di Ruben Amorim e Paulo Fonseca. Ecco il dato

L’analisi sul rendimento nelle prime 10 gare stagionali dei tecnici lusitani nella storia rossonera: il bilancio e i numeri a confronto

Ruben Amorim, Paulo Fonseca e Sérgio Conceição rappresentano gli unici tre allenatori portoghesi nella storia del Milan. Un filo conduttore lusitano che ha caratterizzato la guida tecnica del club nelle ultime stagioni, offrendo spunti di riflessione molto interessanti se si mettono a confronto i rispettivi avvii di avventura a Milanello.

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Ruben Amorim, attualmente sulla panchina rossonera, ha disputato fin qui 10 partite ufficiali dividendosi tra il cammino in Serie A e gli impegni in Europa League, raccogliendo un bottino di cinque successi complessivi.

Dal ciclo di Fonseca al trionfo di Conceição: i numeri nelle prime 10 uscite

I dati mostrano differenze sostanziali nel rendimento dei tre tecnici nei loro primissimi passi con il diavolo sul petto:

Nella stagione 2024/25, la società affidò la guida della squadra a Paulo Fonseca che nelle sue prime 10 gare stagionali, disputate tra campionato e Champions League, ottenne quattro vittorie a fronte di altrettante sconfitte.

Il rendimento migliore tra i tre connazionali è stato però quello fatto registrare da Sérgio Conceição. L’ex allenatore del Porto si presentò al Milan subito con l’impegno di Supercoppa Italiana da affrontare in Arabia Saudita: un impatto da sogno caratterizzato dalle prime due gare disputate contro Juventus e Inter, entrambe vinte, che permisero di arricchire immediatamente la bacheca del club con un trofeo. Nelle prime 10 uscite assolute da allenatore del Milan, Sérgio Conceição collezionò infatti ben sei vittorie tra campionato e Champions League.

Di seguito la classifica dettagliata del rendimento nelle prime 10 partite:

Sérgio Conceição : 6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte

: 6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte Ruben Amorim : 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte

: 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte Paulo Fonseca: 4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte