Ravezzani durissimo sul Milan: «Amorim non può più prendere in giro i tifosi, squadra disintegrata a Bournemouth»

Fabio Ravezzani ha commentato senza filtri nel post partita la pesantissima sconfitta rimediata dal Milan in Europa League contro il Bournemouth. Il direttore di Telelombardia, intervenuto sul proprio canale YouTube, non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione disastrosa dei rossoneri in terra inglese.

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Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate dal giornalista:

«Ruben Amorim non può più prendere in giro sé stesso e i milanisti. Ha continuato a parlare di un Milan dominante, e invece in questa partita di Europa League la squadra è stata disintegrata, toccando forse il record più umiliante della sua storia: aver disputato un’intera partita senza effettuare neanche un tiro in porta».