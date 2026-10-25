L’emergenza del Milan evidenzia le lacune in rosa: Amorim senza margine per le rotazioni! Contro l’Udinese pesano le sei assenze

L’emergenza infortuni che ha colpito il Milan in vista della trasferta di Udine non rappresenta soltanto un problema numerico per Rúben Amorim. Le tante defezioni stanno infatti mettendo in evidenza anche una questione legata alla profondità della rosa, soprattutto quando il calendario impone partite ravvicinate e la necessità di gestire le energie.

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Come evidenziato da Tuttosport, nella rifinitura sono arrivati gli stop di Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot, rispettivamente alle prese con un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia, un affaticamento al flessore e un problema al polpaccio. Le loro assenze si aggiungono a quelle di Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze, con quest’ultimo alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due mesi.

Milan, sei titolari fuori: Amorim perde il margine per ruotare

Il risultato è una rosa ridotta proprio nel momento in cui il Milan deve affrontare un calendario particolarmente intenso. Escludendo Terracciano, Amorim deve rinunciare a sei elementi considerati titolari, una situazione che limita inevitabilmente le possibilità di alternanza.

Il problema riguarda soprattutto la difesa. Koni De Winter e Strahinja Pavlović non possono essere gestiti attraverso un turnover programmato, perché le alternative a disposizione del tecnico non offrono, secondo la lettura di Tuttosport, lo stesso livello di affidabilità.

Anche a centrocampo e sulle corsie esterne le assenze riducono sensibilmente le possibilità di scelta. Amorim è quindi chiamato a individuare una formazione di riferimento e mantenerla in campo più a lungo del previsto.

Gli infortuni evidenziano le lacune della rosa

È proprio questo il punto centrale sollevato da Tuttosport: l’emergenza sta facendo emergere alcune lacune strutturali dell’organico. Il Milan ha investito molto durante l’estate e ha inserito elementi importanti come Gila, Moreira e Gonçalo Ramos, ma la profondità complessiva della rosa viene ora messa alla prova dagli infortuni.

La questione diventa particolarmente rilevante pensando a gennaio. Il club dovrà valutare se e dove intervenire per aumentare le alternative a disposizione di Amorim, soprattutto nei ruoli nei quali l’assenza di uno o due titolari modifica radicalmente gli equilibri.

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Milan, il calendario non concede tregua

La difficoltà è amplificata dalla successione degli impegni. Dopo Udinese, il Milan sarà atteso dal Bologna nel turno infrasettimanale e quindi dal derby contro l’Inter, mentre il calendario continua a proporre appuntamenti ravvicinati.

In una situazione simile, poter contare su una rosa profonda diventa fondamentale. Gli infortuni non sono prevedibili, ma la capacità di assorbirli dipende anche dalla qualità delle alternative. Per Amorim, dunque, la sfida di Udine non rappresenta soltanto una partita da vincere: è anche il primo banco di prova di una squadra chiamata a resistere all’emergenza senza perdere competitività.