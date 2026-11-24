È arrivata alla stretta decisiva l’operazione che porta Markus Krosche in rossonero. Dopo settimane di indiscrezioni, Milan ed Eintracht Francoforte hanno trovato l’accordo per liberare il dirigente tedesco, destinato a diventare nei prossimi giorni il nuovo Head of Football del club. Nella giornata di ieri i due club si sono scambiati i documenti: il Milan riconoscerà all’Eintracht un indennizzo di circa 4 milioni di euro più bonus per averlo subito a disposizione, con l’obiettivo di ufficializzarne l’arrivo a breve così da permettergli di lavorare già a dicembre alla pianificazione del mercato invernale.

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Come riportato stamane dal Corriere dello Sport, il mercato di gennaio vedrà il Milan particolarmente attivo per colmare lacune mirate dell’organico. Tra le priorità individuate spicca l’acquisto di un terzino sinistro: Pervis Estupinan non ha mai convinto appieno ed è considerato in uscita, mentre Davide Bartesaghi viene impiegato o inquadrato da Ruben Amorim come esterno offensivo.

Sul fronte delle scelte tecniche e delle strategie di mercato, Ruben Amorim ha fatto chiarezza nelle ultime ore sulla pista che portava a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, spiegando come le alternative interne riducano l’urgenza in quel reparto:

«Inacio è un grande giocatore ma abbiamo Pavlovic e Diawara. Quest’ultimo è un giovane che arriva dalla seconda divisione francese, ci è costato tre milioni, ma sta rispondendo, quindi dobbiamo andare avanti e pensare anche ad altri giocatori in altre posizioni». — Ruben Amorim