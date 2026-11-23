L’ex attaccante napoletano ripercorre le tappe della sua carriera legandole quasi tutte ai colori rossoneri, tra aneddoti, esordi e avversari più ostici

L’ex attaccante Marco Borriello è stato protagonista di un’intervista in un particolare format su TikTok, rispondendo a domande personali e legate al percorso della sua carriera. Quasi tutte le risposte del centravanti napoletano hanno richiamato il Milan, il club con cui ha mosso i primi passi in Serie A.

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Le risposte di Marco Borriello: dal colpo d’occhio su Ronaldinho all’esordio a San Siro

Nel corso dell’intervista, Borriello ha indicato il giocatore che lo ha impressionato maggiormente dal vivo, il match più carico di emozione e i due avversari più complicati affrontati tra difensori e portieri:

«Magari va anche di moda dirlo in questo periodo ma è stato Ronaldinho, un fenomeno». — Marco Borriello sul giocatore che lo ha stupito di più vedendolo dal vivo

«Ne ho giocate tante, sono stato fortunato. Ti dico sicuramente il mio esordio in Serie A con la maglia del Milan nel 2003 a San Siro». — Marco Borriello sulla partita più emozionante e sullo stadio

«Rio Ferdinand». — Marco Borriello sul difensore che lo ha messo più in difficoltà

«Dida, sono sincero». — Marco Borriello sul portiere più difficile a cui segnare

I punti salienti del racconto

Il filo conduttore delle risposte di Borriello resta il forte legame con l’ambiente rossonero, a partire dalla prima volta in Serie A a San Siro nel 2003 fino al riconoscimento per l’estro di Ronaldinho, passando per il confronto con profili di primissimo piano del calcio internazionale come Rio Ferdinand e Dida.