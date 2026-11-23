Con il successo per 5-1 sul Frosinone, i rossoneri di Ruben Amorim salgono a quota 27 e eguagliano un traguardo statistico raggiunto in precedenza soltanto nelle annate 2020/21 e 2021/22, come certificato da Opta

Grazie al netto 5-1 rifilato al Frosinone nella 12ª giornata, il Milan di Ruben Amorim ha raggiunto quota 27 punti in campionato (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, con 28 gol fatti e 14 subiti). Secondo quanto rilevato da Opta, si tratta soltanto della terza volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A in cui i rossoneri riescono a raccogliere almeno 27 punti nei primi dodici match stagionali.

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Il confronto con le precedenti stagioni da almeno 27 punti dopo 12 turni

Nel ventennio preso in esame da Opta, l’avvio della Serie A 2026/27 entra in una cerchia ristrettissima, preceduta unicamente da due annate recenti: il 2021/22 (chiuso a 32 punti dopo le prime dodici gare) e il 2020/21 (fermo a 28 punti alla dodicesima giornata). Un dato che certifica la solidità del cammino iniziale del Milan in campionato, attualmente al 4° posto in classifica a ridosso del terzetto di testa composto da Lazio (32), Roma (30) e Inter (29).