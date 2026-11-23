Maurizio Cardone promuove a pieni voti la prova del Milan nel successo per 5-1 sul Frosinone, soffermandosi sulla qualità delle realizzazioni e sull’efficacia dei rossoneri quando possono attaccare a campo aperto. Nel suo intervento sul canale YouTube di Francesco Letizia, il giornalista ha lodato in particolare la giocata di Luka Modric all’origine del primo gol e il livello dell’undici titolare schierato da Ruben Amorim, pur segnalando i margini di attenzione legati alle rotazioni dalla panchina e alle sfide contro avversari più chiusi.

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Analizzando la partita dei rossoneri e le prospettive del campionato, a partire dalla prossima trasferta sul campo del Cagliari (lunedì 30 novembre alle 20:45 CET), Cardone ha spiegato così la propria lettura sul canale YouTube di Francesco Letizia:

«Anche io ho visto un grande Milan, soprattutto nella qualità dei gol. Se andiamo a vedere i gol, come il Milan ha fatto gol stasera, è una squadra che ci ha messo tanta qualità nelle giocate, nella manovra. Guardate Modric: fa quella giocata sul primo gol strepitosa a campo aperto. Il Milan va lì, e questa squadra è forte in transizione, ce lo siamo sempre detto. Infatti, quali sono le partite che il Milan soffre? Cagliari, lunedì prossimo.

Però quando una squadra ti fa giocare, ti lascia gli spazi, ti lascia campo, il Milan ha una qualità dell’undici molto alta. Dove si perde il Milan un po’ è quando Amorim è costretto a fare dei cambi, ma nell’undici questa squadra, secondo me, non ha niente da invidiare. Non a caso solo la Roma ha segnato più del Milan».