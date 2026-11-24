Intervistato da Sport TV, il tecnico portoghese smentisce l’arrivo imminente del difensore dello Sporting Lisbona; secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri spostano ora il focus sulla corsia mancina per un nuovo terzino
Ruben Amorim spegne sul nascere le indiscrezioni di calciomercato attorno a Gonçalo Inacio. Il centrale portoghese dello Sporting Lisbona, accostato con insistenza al Milan nelle ultime settimane, non rientra nei piani immediati del club rossonero per la finestra invernale di gennaio: a chiarirlo in prima persona è stato proprio l’allenatore del Diavolo, che ha blindato gli equilibri attuali al centro della difesa invitando a guardare ad altre zone del campo.
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Le parole di Ruben Amorim a Sport TV: «Inacio al Milan? Non è vero»
Intervenuto ai microfoni dell’emittente portoghese Sport TV, Amorim ha risposto in modo netto alle voci sul suo ex difensore allo Sporting, valorizzando invece le risorse già presenti in organico — a partire da Strahinja Pavlović e dal giovane Diawara, arrivato per soli 3 milioni di euro dalla seconda divisione francese:
«Inacio al Milan? Non è vero. Gonçalo è un grande giocatore, ma noi nel ruolo abbiamo già Pavlović e Diawara. Quest’ultimo è un giovane che arriva dalla seconda divisione francese, ci è costato tre milioni, ma sta rispondendo bene, quindi dobbiamo andare avanti e pensare anche ad altri giocatori in altre posizioni».
Cosa cambia per gennaio: stop in mezzo e fari puntati sul terzino sinistro
Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, la presa di posizione di Ruben Amorim chiude di fatto le porte all’operazione Gonçalo Inacio almeno per gennaio, rimandando ogni eventuale rivalutazione alla prossima estate. Con il pacchetto dei centrali ritenuto coperto grazie alla crescita di Diawara al fianco di Pavlović, la dirigenza del Milan è ora orientata a concentrare le proprie risorse su altri reparti, con la fascia sinistra e la ricerca di un nuovo terzino mancino in cima alle priorità.