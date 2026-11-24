Ruben Amorim spegne sul nascere le indiscrezioni di calciomercato attorno a Gonçalo Inacio. Il centrale portoghese dello Sporting Lisbona, accostato con insistenza al Milan nelle ultime settimane, non rientra nei piani immediati del club rossonero per la finestra invernale di gennaio: a chiarirlo in prima persona è stato proprio l’allenatore del Diavolo, che ha blindato gli equilibri attuali al centro della difesa invitando a guardare ad altre zone del campo.

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Intervenuto ai microfoni dell’emittente portoghese Sport TV, Amorim ha risposto in modo netto alle voci sul suo ex difensore allo Sporting, valorizzando invece le risorse già presenti in organico — a partire da Strahinja Pavlović e dal giovane Diawara, arrivato per soli 3 milioni di euro dalla seconda divisione francese:

«Inacio al Milan? Non è vero. Gonçalo è un grande giocatore, ma noi nel ruolo abbiamo già Pavlović e Diawara. Quest’ultimo è un giovane che arriva dalla seconda divisione francese, ci è costato tre milioni, ma sta rispondendo bene, quindi dobbiamo andare avanti e pensare anche ad altri giocatori in altre posizioni».