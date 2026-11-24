Il tecnico portoghese schiererà diversi titolarissimi giovedì ad Atene rispetto alle precedenti uscite in Europa League, concedendo però un turno di riposo al regista croato dopo i 90 minuti contro il Frosinone
Ruben Amorim prepara la trasferta europea di giovedì ad Atene contro l’Olympiacos con un’impostazione decisamente diversa rispetto alle precedenti uscite in Europa League. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Milan ha infatti intenzione di limitare in modo sensibile il turnover, scegliendo di affidarsi a diversi titolarissimi per affrontare la sfida in casa dei greci.
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Gestione mirata a centrocampo: riposa Modric, tocca ad Ardon Jashari
All’interno di una formazione orientata a confermare gran parte dell’ossatura principale, l’eccezione più significativa riguarda la regia: Luka Modric dovrebbe infatti osservare un giorno di riposo dopo aver disputato per intero la gara di campionato di domenica contro il Frosinone. Una gestione studiata per permettere al centrocampista croato di recuperare energie in vista del prossimo impegno di Serie A, quando tornerà regolarmente titolare nella trasferta di lunedì prossimo a Cagliari.
Al suo posto dal primo minuto in Europa League contro l’Olympiacos è pronto Ardon Jashari, chiamato a guidare il reparto dopo essersi appena sbloccato sotto porta con il suo primo gol in maglia rossonera.