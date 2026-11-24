Fabrizio Romano aggiunge nuovi dettagli sul passaggio di Markus Krosche al Milan come nuovo Head of Football. Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato ha sottolineato l’arrivo delle conferme anche dalla Germania su un’operazione definita da tempo dai rossoneri, precisando l’entità dell’indennizzo all’Eintracht Francoforte e le tempistiche del suo insediamento operativo in vista della sessione invernale.

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Nel suo aggiornamento, Romano ha spiegato le ragioni della diversa scansione mediatica tra Italia e Germania, chiarendo che il Milan ha già pronto l’annuncio ufficiale e che il dirigente tedesco entrerà in azione già all’inizio di dicembre a stretto contatto con Gerry Cardinale e Ruben Amorim:

«A proposito di conferme, sono arrivate conferme, e direi finalmente, anche dalla Germania di qualcosa che vi raccontiamo da settimane, ossia che Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan. In Germania c’è stata una narrazione molto più lenta, molto più diciamo Eintracht-centrica. La realtà è che il Milan l’accordo con Krosche ce l’ha da tempo, il Milan ha tutto pronto anche per l’annuncio ufficiale che è atteso a breve. Il Milan non pagherà 5 milioni , ma 4 milioni di euro di indennizzo all’Eintracht dlFrancoforte per liberare Krosche, che ha già detto addio al club tedesco da diverso tempo. Sarà pronto ed operativo già da inizio dicembre per lavorare al mercato invernale con Gerry Cardinale, con Ruben Amorim e con tutto il gruppo di lavoro che si sta occupando del Milan.

Quindi non ci sono stati dubbi mai di nessun tipo. Markus Krosche è pronto a prendere il controllo del mercato rossonero con Gerry Cardinale, che comunque sarà assolutamente presente, protagonista e coinvolto. Dopo la bella vittoria del Milan contro il Frosinone, il patron milanista ha ribadito che se il Milan andrà a competere per qualche giocatore, ci andrà per vincere e non per partecipare. Insomma, si tratta di un altro segnale dell’ambizione del Milan».