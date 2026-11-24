Infortunati Milan, risentimento muscolare per Modric dopo il Frosinone: le condizioni del croato e gli aggiornamenti sui due difensori rossoneri
Dopo la convincente vittoria per 5-1 contro il Frosinone, arrivano notizie meno confortanti da Milanello. Il Milan deve infatti fare i conti con un nuovo problema muscolare che riguarda Luka Modric, costretto a fermarsi proprio alla vigilia di una serie di importanti impegni tra campionato ed Europa League.
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Infortunati Milan, stop muscolare per Modric: quando può rientrare
Come riportato da Milannews24, il centrocampista croato ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale destro durante le battute finali della sfida contro il Frosinone.
L’ex Real Madrid salterà sicuramente la trasferta europea contro l’Olympiacos, in programma giovedì 26 novembre. Nonostante il problema non sembri particolarmente grave, resta a rischio anche la sua presenza contro il Cagliari, lunedì 30 novembre.
L’obiettivo dello staff medico rossonero è quello di recuperare il centrocampista in vista della partita casalinga contro il Parma, in programma il 6 dicembre.
Infortunati Milan, Pavlovic non partirà per la Grecia
Tra gli indisponibili per il prossimo appuntamento di Europa League figura anche Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo sta proseguendo la fase di follow-up necessaria per tornare a pieno regime dopo i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo.
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Il centrale non partirà dunque con il resto della squadra per la trasferta in terra ellenica.
Infortunati Milan, buone notizie per Tomori: previsto il rientro in gruppo
Una nota positiva riguarda invece Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha smaltito il problema muscolare al flessore che lo ha costretto ai box nell’ultimo mese.
Il suo ritorno ad allenarsi con il resto del gruppo è previsto per domani, mercoledì 25 novembre. Una notizia importante per il reparto arretrato rossonero, anche se resta da valutare la sua effettiva disponibilità per i prossimi impegni ufficiali.