Il difensore serbo non è ancora al top dopo il problema ai reni dell’ultimo mese: nel finale della sfida contro il Frosinone ha accusato un leggero malessere, ma l’obiettivo è riaverlo al meglio lunedì a Cagliari

Strahinja Pavlovic si sottoporrà nella giornata di domani a ulteriori accertamenti medici presso la clinica La Madonnina di Milano. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il difensore centrale del Milan non ha ancora ritrovato la migliore condizione fisica dopo il problema ai reni che lo ha costretto allo stop nell’ultimo mese e necessita di nuovi controlli per monitorare pienamente il suo recupero.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il rientro col Frosinone e i giramenti di testa nel finale

Domenica a San Siro, nella sfida contro il Frosinone, Pavlovic era tornato in campo disputando gli ultimi venti minuti al posto di Diawara. Tuttavia, come raccontato nel post-partita sia da Sky che da DAZN, proprio nelle battute conclusive dell’incontro il centrale serbo ha accusato dei giramenti di testa, tanto da dirigersi subito verso la panchina per sedersi al triplice fischio.

Obiettivo Cagliari: prudenza in Europa League verso lunedì

Gli esami fissati per domani alla clinica La Madonnina serviranno a fare il punto definitivo sulle sue condizioni dopo lo sforzo sostenuto domenica. In casa Milan l’obiettivo è gestire il rientro senza forzature, così da restituire a Ruben Amorim un Pavlovic al meglio della condizione in vista della trasferta di lunedì prossimo sul campo del Cagliari guidato da Fabio Pisacane.