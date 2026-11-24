La sfida della quinta giornata della League Phase, in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, sarà diretta dall’arbitro inglese senza precedenti con entrambi i club

Sarà una terna e una sala VAR interamente inglesi a gestire Olympiacos-Milan, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Georgios Karaiskakis del Pireo. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Chris Kavanagh.

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La composizione della squadra arbitrale

Per la sfida europea in Grecia, Chris Kavanagh sarà coadiuvato lungo le linee da Dan Cook e Ian Hussin, con Robert Jones nel ruolo di quarto ufficiale. Alla postazione VAR opererà Michael Salisbury, affiancato da Peter Bankes come AVAR.

Nessun precedente per Kavanagh con Olympiacos e Milan

Per Chris Kavanagh la trasferta del Milan al Pireo contro l’Olympiacos rappresenterà una prima assoluta con entrambe le formazioni: il direttore di gara inglese non vanta infatti alcun precedente né con i greci né con i rossoneri prima del fischio d’inizio di giovedì sera.

Ruolo Designato Arbitro Chris Kavanagh (Inghilterra) Assistenti Dan Cook, Ian Hussin IV uomo Robert Jones VAR Michael Salisbury AVAR Peter Bankes