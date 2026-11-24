Il giornalista di Cadena SER Antón Meana fa il punto a El Larguero su Endrick: il muro di José Mourinho, il ruolo di Kylian Mbappé e l’arrivo in settimana degli agenti del brasiliano a Madrid

Arrivano conferme pesanti dalla Spagna sull’offensiva del Milan per Endrick. Nel corso del podcast El Larguero, il giornalista di Cadena SER Antón Meana — cronista molto vicino alle dinamiche del Real Madrid — ha ricostruito nei dettagli lo stato della trattativa per l’attaccante brasiliano, confermando che la proposta rossonera da 70 milioni di euro per la finestra invernale di gennaio è reale ed è già stata recapitata al club spagnolo sotto la regia diretta della proprietà milanista.

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Le parole di Antón Meana a El Larguero: l’offerta da 70 milioni e la posizione di Mourinho

Nel suo intervento radiofonico, Meana ha spiegato sia la concretezza dell’assalto del Milan sia le resistenze tecniche dell’allenatore dei Blancos José Mourinho, intenzionato a non privarsi a metà stagione di un’alternativa di alto profilo alle spalle di Kylian Mbappé:

«Da giorni arriva dall’Italia un’indiscrezione secondo cui il Milan vuole ingaggiare Endrick a gennaio per 70 milioni di euro, in un’operazione guidata direttamente dal proprietario del Milan. Quello che ci dicono è che l’offerta è concreta ed è già stata inviata per prendere subito Endrick per 70 milioni di euro. Mourinho non vuole che parta, perché sa che non arriverebbe un altro attaccante di quel livello nel mercato invernale e perché gli piace che ci sia competizione nello spogliatoio, anche se il titolare è sempre Kylian Mbappé».

Il futuro di Endrick tra scarso minutaggio, l’esperienza al Lione e l’arrivo degli agenti

Sul fronte del giocatore, Antón Meana ha poi chiarito che finora Endrick non ha avanzato alcuna richiesta ufficiale di cessione al Real Madrid, pur vivendo una situazione complicata sul piano dell’impiego. Nonostante lo status di nazionale brasiliano e l’ottimo rendimento mostrato nella parentesi in Francia con la maglia del Lione, l’attaccante fatica infatti a trovare spazio nell’assetto offensivo disegnato da José Mourinho, con cui non c’è ancora stato un confronto diretto. Un passaggio chiave è però atteso a breve, con l’arrivo a Madrid del suo entourage:

«E quello che ci dicono fonti del Madrid è che il giocatore non ha chiesto di lasciare il Madrid a gennaio, almeno fino a oggi. Un altro discorso è ciò che può dire in privato al suo entourage, ai suoi agenti, che tra l’altro ci dicono verranno questa settimana a Madrid per aggiornarsi sulla situazione del giocatore. Endrick è un attaccante che gioca con il Brasile, che ha molto mercato, che quando è andato in Francia ha fatto bene al Lione, ma che qui, per come si gioca là davanti nel Madrid, non ha posto ed è abitualmente senza minutaggio nella squadra di José Mourinho. Ad oggi una chiacchierata tra Endrick e Mourinho non c’è ancora stata».