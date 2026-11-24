Intervenuto su X a margine del netto successo rossonero, il giornalista esalta la qualità espressa dalla squadra e sottolinea i numeri del percorso in campionato del tecnico portoghese

Giovanni Capuano commenta su X la brillante vittoria per 5-1 ottenuta dal Milan contro il Frosinone, mettendo in evidenza sia l’impatto estetico e concreto della prestazione rossonera sia la continuità di rendimento costruita in Serie A sotto la guida di Ruben Amorim. Secondo il giornalista, al netto delle scelte tattiche degli avversari, i meriti dell’allenatore portoghese trovano riscontro diretto nei numeri e nella media punti registrata finora in campionato.

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Le parole di Giovanni Capuano su X: «Difficile non riconoscere un merito ad Amorim»

Analizzando la sfida vinta con largo margine dal Milan, Capuano ha affidato al proprio profilo X una riflessione chiara sull’identità di gioco dei rossoneri e sulla proiezione di classifica maturata fin qui:

«Al di là di ogni ragionamento sulla tattica del Frosinone (del resto fin qui è arrivato giocando così), nelle serate in cui gioca bene il Milan è spettacolare, concreto e bello da vedere. Amorim in campionato sta viaggiando con una proiezione da 85 punti: difficile non riconoscere un merito».