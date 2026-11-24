Intervenuto in esclusiva dai colleghi di Internews24, Giancarlo Padovan ha parlato anche del Milan nella sua analisi alla corsa Scudetto. Le sue parole

Il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta ha riacceso il dibattito sul momento dell’Inter e sulle difficoltà difensive della squadra di Cristian Chivu. In esclusiva ai microfoni dei colleghi di Internews24, il giornalista Giancarlo Padovan ha allargato l’analisi all’intero campionato, soffermandosi sulle squadre che, secondo la sua previsione, possono contendersi lo scudetto e i primi posti della classifica.

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Interpellato sull’avvio di stagione e sul sorprendente rendimento della Lazio, sul momento positivo del Milan e sulle difficoltà incontrate da Juventus e Napoli, Padovan ha indicato l’Inter come principale favorita, ma ha individuato nella Roma la sua principale antagonista.

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Un commento più generale sulla Serie A. Ci siamo soffermati sull’Inter, ma questo inizio di stagione vede, quasi sorprendentemente per la Lazio, un duello tutto romano in testa alla classifica, un Milan che sta crescendo molto bene, mentre Juventus e Napoli faticano. Un commento più generale su questo primo scorcio di campionato?

«Secondo me la Lazio è una squadra che non doveva essere lì, ma ha dimostrato di meritare di essere lì. Per me la grande antagonista dell’Inter, che resta la favorita, è la Roma. La novità delle ultime settimane è il Milan.

Per conto mio Juve e Napoli non rientrano neppure fra le prime quattro. Secondo me non rientrano per niente fra le prime quattro. La Roma, come ho detto, è l’antagonista dell’Inter. La Lazio invece non vincerà lo scudetto, ma certamente può rientrare tra le prime quattro.

Credo abbia faticato il Como perché ha una rosa risicata, come tutti è preda degli infortuni. Anche stasera non lo vedo tanto bene con l’AEK. Il Como lo vedo più fuori che dentro».

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