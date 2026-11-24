Olympiacos Milan, prima volta per entrambe le squadre sotto la direzione arbitrale di Chris Kavanagh. Sorridono i precedenti con le italiane

Sarà l’inglese Chris Kavanagh a dirigere la sfida tra Olympiacos e Milan, in programma giovedì 26 novembre per la 5ª giornata della League Phase di UEFA Europa League. Nato nel 1985 e appartenente alla sezione del Lancashire, il fischietto britannico è diventato internazionale nel 2019, ad appena due anni dal suo debutto nella massima serie inglese. In questa prima parte di stagione ha già collezionato 8 direzioni in Premier League, 2 in Champions League, 2 in Nations League e 2 nei preliminari europei.

I precedenti con i club italiani: punteggio pieno e porta inviolata

Per Kavanagh si tratta di un esordio assoluto con il Milan, ma della terza direzione in carriera con club italiani. I due precedenti risalgono alla scorsa edizione di Champions League e sorridono ampiamente al nostro calcio, trattandosi di due netti 3-0:

Inter-Slavia Praga 3-0 : successo casalingo per la squadra di Cristian Chivu.

: successo casalingo per la squadra di Cristian Chivu. Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3: colpo esterno della Dea in terra tedesca.

In entrambe le occasioni la gestione disciplinare verso le squadre italiane è stata estremamente morbida: appena 2 cartellini gialli estratti in totale — entrambi comminati ai giocatori dell’Inter —, a fronte di 0 espulsioni e 0 rigori assegnati contro o a favore.

Il bilancio con le formazioni greche

Anche per l’Olympiacos si tratterà della prima volta con Kavanagh, pur con 3 precedenti che riguardano altre compagini o la Nazionale ellenica:

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Ajax-Panathinaikos 0-1 (Preliminari Europa League 24/25): vittoria greca al De Grolsch Veste, vanificata poi dall’infinita sequenza da 17 calci di rigore per parte che premiò gli olandesi.

(Preliminari Europa League 24/25): vittoria greca al De Grolsch Veste, vanificata poi dall’infinita sequenza da calci di rigore per parte che premiò gli olandesi. Shakhtar Donetsk-AEK Atene 3-1 (Champions League): sconfitta esterna per la squadra di Atene, condita da un rigore fischiato a favore degli ucraini.

(Champions League): sconfitta esterna per la squadra di Atene, condita da un rigore fischiato a favore degli ucraini. Germania-Grecia 0-1 (Nations League): prestigioso successo esterno ottenuto di recente dalla selezione ellenica nella 2ª giornata del torneo.

Un dato di rilievo nei 3 incroci con le formazioni greche riguarda l’aspetto sanzionatorio, ben più severo rispetto al trend tenuto con le italiane: Kavanagh ha infatti estratto complessivamente ben 15 cartellini gialli ai danni delle squadre elleniche.

La sestina arbitrale al completo

A completare la squadra arbitrale interamente inglese al Georgios Karaiskakis ci saranno gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin, con Robert Jones nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà Michael Salisbury, coadiuvato da Peter Bankes nella posizione di AVAR.