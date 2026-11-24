Nel suo podcast per TMW, Di Marzio ha parlato di un nuovo obiettivo del Milan per l’attacco. Ci sarebbe, infatti, l’interesse per Ioannidis dello Sporting

Il Milan continua a guardare al mercato di gennaio e, oltre ai nomi già emersi nelle ultime settimane, spunta una nuova pista per l’attacco. A parlarne è stato Gianluca Di Marzio durante Caffè Di Marzio, podcast del network di TuttoMercatoWeb, che ha indicato Fotis Ioannidis come possibile profilo seguito dai rossoneri.

Il centravanti dello Sporting si aggiunge così ai nomi di Endrick e Tresoldi, già accostati al Milan in vista della sessione invernale. Un’ipotesi particolarmente interessante anche per il rapporto tra Ioannidis e Ruben Amorim, che lo ha già allenato proprio allo Sporting.

L’annuncio di Di Marzio

IL MERCATO DEL MILAN – «Anche il Milan cerca un centravanti, un giocatore che possa sostituire Camarda, con l’italiano fuori e il nuovo centravanti al suo posto. C’è un nome che aleggia da qualche giorno, oltre a quello di Endrick e Tressoldi, ed è quello di Ioannidis. Amorim lo ha già avuto allo Sporting ed è un giocatore che piace molto all’allenatore, così come piace alla Roma».

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LE POSSIBILI OPERAZIONI – «Ioannidis è, dunque, un nome che va tenuto in considerazione perché potrebbe rientrare nelle potenziali operazioni di mercato. In questo caso, il Milan è l’unica squadra a non aver problemi di vincoli legati alle spese. Cardinale ha già dimostrato che se vuole un giocatore e serve veramente al Milan è pronto a investire».

Il mercato di gennaio potrebbe quindi portare un nuovo centravanti a disposizione di Amorim. Tra i nomi indicati da Gianluca Di Marzio c’è ora anche Ioannidis, che si aggiunge a Endrick e Tresoldi nella lista dei possibili obiettivi offensivi del Milan.