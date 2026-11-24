Il Milan pensa a Ioannidis dello Sporting per gennaio! L’ex attaccante del Panatinaikos valutato come profilo per far rifiatare Ramos

Fotis Ioannidis, attaccante greco nato il 10 gennaio 2000 e alto circa 1,87 m, approdato allo Sporting CP nel settembre 2025 per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, è finito sul taccuino del Milan come possibile rinforzo offensivo in vista della finestra di mercato di gennaio. L’idea dei rossoneri nasce dalla ricerca di una punta con caratteristiche fisiche e associative affini a Gonçalo Ramos, così da offrire a Ruben Amorim un’alternativa credibile e funzionale al centravanti portoghese.

Profilo tattico e gioco associativo

Ioannidis si muove da centravanti moderno e duttile, capace di unire struttura fisica, discreta velocità, abilità nel dribbling e propensione al dialogo nello stretto. Grazie alla statura e alla mobilità, sa rendersi utile sia nel gioco spalle alla porta e sulle palle alte sia nell’attacco degli spazi, favorendo lo sviluppo corale della manovra offensiva.

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Rendimento, minutaggio e percorso recente

Il picco realizzativo più recente del greco resta la stagione 2023/2024 con il Panathinaikos, chiusa con 20 gol e 7 assist in 33 presenze complessive. Già l’anno successivo (2024/2025), pur mantenendo un minutaggio appena inferiore, i numeri erano scesi a 10 reti e 1 solo assist in 35 partite.

Nel primo anno allo Sporting CP, Ioannidis ha collezionato 4 gol e 2 assist in 20 gare, ma con 781 minuti complessivi (meno di 40 a partita). Nell’attuale stagione, complice una gestione del minutaggio contenuta, ha messo a referto 2 gol e 2 assist in 10 presenze in campionato (circa 33 minuti a gara), 0 reti in 4 apparizioni di Champions League (105 minuti totali, con 1 gara da titolare) e 85 minuti giocati nella coppa nazionale nel successo per 2-1 sul Marítimo.

Cronaca infortuni e scenari di mercato

Il vero punto interrogativo sul profilo riguarda la tenuta atletica. Nella passata stagione Ioannidis ha saltato 33 partite, dopo aver già dovuto rinunciare a 17 gare in ciascuna delle due annate precedenti in Grecia. Anche quest’anno non sono mancati i problemi: un piccolo affaticamento muscolare a inizio stagione e un ulteriore lieve fastidio accusato con la Nazionale durante la sosta di Nations League, sebbene l’attaccante risulti in procinto di tornare a disposizione per la sfida contro il Manchester United.

Sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan non presenta vincoli o paletti rigidi di spesa: qualora Gerry Cardinale e l’area tecnica dovessero ritenere Ioannidis la soluzione ideale per il sistema di Amorim, il club potrebbe affondare il colpo a gennaio.