Tomori e Camarda, cosa filtra in vista del match di Europa League in programma domani alle ore 18:45 in quel di Atene

Alla vigilia di Olympiacos-Milan, quinta giornata del girone di Europa League, arrivano notizie importanti dal centro sportivo di Milanello. Assente alla seduta mattutina Francesco Camarda.

L’attaccante classe 2008 è alle prese con un dolore alla caviglia e dunque sarà da valutare in vista del match in programma domani ad Atene alle ore 18:45. In Europa League ha raccolto un po’ di minutaggio ma a questo punto sembra difficile vederlo in campo nella capitale greca.

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Arrivano invece conferme positive sul fronte Fikayo Tomori. Confermato l’allenamento in gruppo del difensore centrale inglese alla vigilia della partita contro l’Olympiacos. Sarà convocato domani!