Montella ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del suo Milan e del Milan di oggi

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha ripercorso la sua esperienza sulla panchina del Milan, tra i ricordi dell’era Berlusconi, le difficoltà seguite al cambio societario e uno sguardo al presente rossonero targato Cardinale e Amorim.

Il tecnico ha ricordato innanzitutto l’approdo a Milanello nel 2016, un traguardo dal forte valore emotivo legato alla sua infanzia: «Intanto, ci tengo a dire che era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte. Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anch’io».

Ben più complesso il racconto dell’estate successiva, passata alla storia per il celebre tormentone “delle cose formali” dell’amministratore delegato Marco Fassone, accompagnato da una campagna acquisti onerosa ma priva dei risultati sperati: «Non me la ricordavo nemmeno come espressione. Mi sembravano più slogan pubblicitari che messaggi concreti. L’anno prima avevamo vinto la Supercoppa contro la Juventus ai rigori. Poi la stagione successiva ci fu tanta confusione: il cambio societario, molti giocatori nuovi e un caos generale negli acquisti. Non c’è stata sempre condivisione, molte volte non venivo nemmeno consultato. Pensi che al momento di prendere la punta, scoprii che avevamo finito il budget. Invece era uno dei ruoli su cui intervenire. Prendemmo Kalinic con quindici milioni era difficile fare di più». E sulle suggestioni di mercato legate addirittura a Cristiano Ronaldo, Montella taglia corto: «Non ci ho mai creduto. Mi sembrava Fantacalcio».

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Infine, uno sguardo all’attualità di un Milan tornato competitivo sotto la gestione Cardinale e la guida tecnica di Ruben Amorim, con un consiglio per l’ambiente e per il nuovo centravanti: «Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante».