Milan, la classifica in Europa League preoccupa ma la qualificazione ai play-off resta alla portata: ecco quanti punti potrebbero servire

Dopo il convincente successo per 5-1 contro il Frosinone, il Milan torna a concentrarsi sull’Europa League. La formazione di Ruben Amorim occupa attualmente il 29° posto della League Phase con appena tre punti conquistati nelle prime quattro giornate. Una situazione certamente complicata, ma non ancora compromessa.

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Milan, qualificazione diretta agli ottavi sempre più complicata

Con quattro partite ancora da disputare, centrare una delle prime otto posizioni della classifica, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale, appare particolarmente difficile.

Decisamente più concreta rimane invece la possibilità di rientrare tra le prime 24 squadre, conquistando così il diritto di disputare i play-off di Europa League.

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Milan, quanti punti servono per raggiungere i play-off?

Attualmente il 24° posto è occupato dallo Sturm Graz, a quota quattro punti insieme a Hoffenheim e Sparta Praga. Il distacco dei rossoneri dall’ultima posizione utile è dunque di un solo punto.

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Considerando l’attuale andamento della classifica, quota nove potrebbe rappresentare una soglia sufficiente per superare la League Phase. Tuttavia, per aumentare sensibilmente le possibilità di qualificazione, il Milan dovrebbe puntare a conquistare almeno sette punti nelle prossime quattro giornate, frutto di due vittorie e un pareggio.

Arrivare a quota dieci non garantirebbe matematicamente il passaggio del turno, ma rappresenterebbe un importante passo verso la qualificazione.

Milan, il calendario delle prossime quattro partite di Europa League

Il percorso europeo dei rossoneri ripartirà dalla trasferta in Grecia contro l’Olympiacos. Di seguito tutti gli impegni ancora da affrontare:

26 novembre 2026: Olympiacos-Milan

Olympiacos-Milan 10 dicembre 2026: Milan-Sunderland

Milan-Sunderland 21 gennaio 2027: Levski Sofia-Milan

Levski Sofia-Milan 28 gennaio 2027: Milan-Ararat Armenia

Per Amorim diventa fondamentale invertire immediatamente la rotta, evitando che la campagna europea si trasformi nel primo grande fallimento stagionale.