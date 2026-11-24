Bruno Fernandes fa nuovamente chiarezza sulla propria situazione contrattuale: il portoghese rinvia ogni discorso sul rinnovo

Il futuro di Bruno Fernandes torna al centro delle discussioni di calciomercato. Il centrocampista portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni significative riguardo alla propria situazione contrattuale, confermando l’interruzione dei dialoghi per il rinnovo.

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Parole potenzialmente interessanti anche in ottica Milan, considerando il legame professionale tra il giocatore e Ruben Amorim, maturato ai tempi dello Sporting Lisbona. Al momento, tuttavia, queste dichiarazioni non rappresentano una conferma di un possibile interessamento rossonero.

TRATTATIVE PER IL RINNOVO – «Le trattative per il contratto si sono interrotte per concentrarci sul vincere le partite… e poi potremo parlare del contratto».

FUTURO E SITUAZIONE CONTRATTUALE – «Non è importante ora. È il mio futuro, non mi resta molto nel contratto, ma avremo tempo per parlarne».

TEMPISTICHE DEL RINNOVO – «Ora NON era il momento».