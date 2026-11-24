Mercato Milan, Marco Palestra potrebbe lasciare il Chelsea durante la sessione invernale: dalla Premier League emerge una nuova opportunità per i rossoneri
Il calciomercato Milan potrebbe accendersi attorno a uno dei giovani talenti più interessanti del panorama italiano. Si tratta di Marco Palestra, esterno classe 2005 trasferitosi al Chelsea durante la scorsa estate, ma già al centro delle indiscrezioni riguardanti un possibile ritorno in Serie A.
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Calciomercato Milan, il Chelsea apre alla partenza di Palestra
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, Xabi Alonso sarebbe disposto a lasciar partire il ventunenne già durante la finestra di mercato di gennaio.
L’avventura londinese dell’ex Atalanta e Cagliari non avrebbe soddisfatto pienamente le aspettative. A complicare ulteriormente la sua posizione potrebbe essere l’interesse dei Blues nei confronti di Jules Koundé, difensore del Barcellona individuato come possibile rinforzo.
Calciomercato Milan, concorrenza italiana per Palestra
Oltre al Milan, anche Juventus e Napoli starebbero monitorando l’evoluzione della situazione. La possibilità di riportare in Italia un talento dalle importanti prospettive di crescita potrebbe ingolosire diverse società.
L’ostacolo principale riguarda l’aspetto economico: secondo la stampa britannica, il Chelsea avrebbe investito circa 43 milioni di sterline per acquistare il giocatore solamente pochi mesi fa.
Calciomercato Milan, perché Palestra sarebbe funzionale ad Amorim
Per Ruben Amorim, l’esterno italiano rappresenterebbe un profilo interessante per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. La capacità di percorrere tutta la corsia laterale, abbinata alla giovane età, renderebbe Palestra un investimento potenzialmente prezioso anche in prospettiva futura.
Resta da capire a quali condizioni economiche il Chelsea sarebbe disposto a privarsi del giocatore. Al momento, infatti, non risultano conferme ufficiali sull’esistenza di una trattativa con il Milan. La pista rimane un’indiscrezione di mercato da monitorare.