Camarda ripercorre le emozioni vissute con la maglia del Milan, dal debutto in Champions League alla delusione per il gol annullato contro il Brugge

Tra sogni realizzati, momenti di difficoltà e voglia di emergere, Francesco Camarda si è raccontato in una lunga intervista concessa a Vice. Il giovane attaccante rossonero ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua esperienza con il Milan, svelando anche alcuni retroscena legati alla rete annullata in Champions League contro il Club Brugge. Di seguito le sue dichiarazioni.

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L’EMOZIONE DELL’ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Io dicevo sempre a mio padre quando ero piccolo: ‘Papà, pensa se un giorno sarò lì a San Siro e sentirò l’inno della Champions quando c’è il boato di tutto lo stadio’. Mi ricordo che quando sono entrato in campo e ho sentito l’inno pensavo al me piccolino, al me bambino che diceva: ‘Cavolo hai esaudito un sogno’. Poi quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del gol».

DALLA GIOIA ALLA DELUSIONE PER LA RETE CANCELLATA DAL VAR CONTRO IL BRUGGE – «Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. Mi hanno tirato su…alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’, appena l’ho visto. La sera andai a casa, ero con mio cugino e i miei genitori e sono scoppiato a piangere. Avevo un mix di emozioni dentro di me, dalla felicità alla più profonda delusione. All’inizio è stata veramente dura, ma mi sono preso cura di me stesso a livello mentale e sono riuscito a superare comunque anche questo periodo, ed è una cosa di cui ne vado fiero».

IL MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO RICEVUTO DA GABBIA – «Mi ricordo le parole di Gabbia: ‘Mi dispiace tantissimo ma questo ti deve dare ancora più motivazione e ti deve spingere ancora di più a far meglio, ad allenarti sempre meglio per rivivere queste emozioni più spesso».

IL MOMENTO ATTUALE, LA GESTIONE DELLE CRITICHE E IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA – «Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto. Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male…verrai sempre giudicato in qualche maniera. Ieri sera, con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto cheli rendo ogni giorno più felici e orgogliosi».