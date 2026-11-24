Olympiacos Milan, Gerry Cardinale non assisterà alla sfida di Europa League: il patron rossonero dovrebbe tornare a Cagliari

Archiviato il largo successo contro il Frosinone, il Milan concentra tutte le proprie attenzioni sulla prossima sfida di Europa League contro l’Olympiacos. Una partita particolarmente importante per la formazione di Ruben Amorim, chiamata a conquistare tre punti per migliorare la propria posizione nella classifica europea.

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Olympiacos Milan, Cardinale non sarà presente allo stadio

Non saranno soltanto Luka Modric e Strahinja Pavlovic a mancare all’appuntamento in terra ellenica. Sugli spalti non ci sarà nemmeno Gerry Cardinale, che in questa stagione ha seguito con particolare assiduità gli impegni della formazione rossonera.

Il numero uno di RedBird, come raccolto da Milannews24, non assisterà dunque dal vivo alla sfida europea, interrompendo momentaneamente la propria vicinanza fisica alla squadra.

Olympiacos Milan, Amorim cerca tre punti fondamentali

Al di là delle assenze, la priorità del tecnico portoghese rimane quella di ritrovare il successo in Europa League. Il Milan dovrà affrontare l’impegno con la giusta concentrazione, dando continuità alle buone indicazioni emerse nell’ultima giornata di campionato.

Una vittoria consentirebbe ai rossoneri di guardare con maggiore serenità ai successivi appuntamenti europei.

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Olympiacos Milan, Cardinale atteso a Cagliari

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L’assenza del patron rossonero dovrebbe comunque essere circoscritta alla trasferta greca. Cardinale è infatti atteso nuovamente al fianco di Amorim e dei suoi giocatori in occasione della partita contro il Cagliari, in programma lunedì 30 novembre.