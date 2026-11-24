Calciomercato Milan, Matteo Moretto fa il punto sulle strategie rossonere: dall’arrivo di Krosche alle priorità di Cardinale

Il nuovo corso societario del Milan inizia a prendere forma. In attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingresso in dirigenza di Markus Krösche, il club rossonero sarebbe già al lavoro per definire alcune importanti operazioni tra rinnovi contrattuali e rinforzi in vista del mercato di gennaio.

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Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importanti aggiornamenti sull’operatività del nuovo dirigente, sul futuro di Adrien Rabiot e sulla possibilità di rinforzare il reparto offensivo con Endrick. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’ARRIVO DI KROSCHE, IL RINNOVO DI RABIOT E LE STRATEGIE PER L’ATTACCO – «Marcus Krosche è già a Milano, già molto operativo, nonostante non sia ancora ufficiale, ma l’ufficialità è attesa a breve. Si sta lavorando fortemente sul rinnovo di Rabiot, l’intenzione di Cardinale è quella di arrivare alla chiusura del rinnovo entro la fine dell’anno, perché Rabiot è un calciatore imprescindibile per Ruben Amorim. Poi vedremo come si svilupperà il mercato. Il Milan vuole rinforzarsi davanti, Endrick è un nome, insomma sono discorsi che stiamo già raccontando da diverso tempo, poi non appena ci saranno delle novità sostanziali, in un senso o nell’altro ve lo ve lo diremo».