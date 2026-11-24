Calciomercato Milan, trattative ferme per il prolungamento di Tomori secondo Moretto: resta però aperta la possibilità di un rinnovo annuale

Il futuro di Fikayo Tomori rappresenta uno dei temi da monitorare in casa Milan nei prossimi mesi. Il difensore inglese ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e la questione relativa al suo prolungamento rimane aperta. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione.

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LA SITUAZIONE CONTRATTUALE DI TOMORI E IL RETROSCENA SU ALLEGRI – «Su Tomori c’è un prima e un dopo: secondo me qualora Massimiliano Allegri fosse rimasto sulla panchina del Milan, magari in quel caso ci potevano essere delle chance di rinnovo per Tomori. Poi dopo c’è stata la gestione della situazione Tomori da parte del Milan un po’ particolare. Tomori è un calciatore che comunque è sempre stato assolutamente professionale e ama profondamente la maglia del Milan, ha sempre dimostrato tutto il suo impegno. È vero, è stato messo ai margini, il Milan ha cercato di trovare delle soluzioni in uscita proprio negli ultimi giorni di mercato. Ha un contratto in scadenza nel 2027. C’erano dei dialoghi in corso per il rinnovo quando c’era Allegri in panchina, poi con il tempo e con il susseguirsi di determinati avvenimenti questo tipo di rinnovo non è più stato discusso. Ad oggi le trattative sono assolutamente ferme. Non c’è dialogo tra le parti e ribadisco, Tomori è in scadenza 2027. Vedremo se a gennaio ci potrà essere una via d’uscita magari con il pagamento di un indennizzo in favore del Milan, oppure se si arriverà a zero a giugno, però insomma ad oggi non c’è non c’è l’ombra di un possibile rinnovo».

Calciomercato Milan, il rinnovo di Tomori resta possibile: le ultime

Nonostante il quadro delineato da Moretto, secondo quanto appreso da Milannews24, la possibilità di un prolungamento contrattuale non sarebbe ancora definitivamente tramontata.

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Resta infatti percorribile l’ipotesi di un rinnovo di un ulteriore anno, fino al giugno 2028. Una soluzione ancora possibile, sebbene non rappresenti al momento una certezza. Il futuro del centrale inglese in rossonero, dunque, resta tutto da scrivere.