Pavlovic si è rivisto nella parte finale di Milan Frosinone e ora come filtra in vista del match di domani

In casa Milan cambierà il centrocampo in vista della trasferta europea, ma non l’assetto centrale della difesa, nonostante Strahinja Pavlovic torni nell’elenco degli indisponibili rossoneri. Il difensore serbo, classe 2001 e a Milanello dall’estate del 2024, non partirà alla volta della Grecia per completare l’iter di controlli medici dopo «gli episodi di coliche in via di risoluzione». Una fase di verifica finale ritenuta indispensabile dallo staff per chiudere il capitolo accertamenti prima del rientro a pieno regime.

Il percorso del centrale era già stato condizionato nelle scorse settimane: dopo aver saltato la trasferta di Genova e la precedente sfida di Europa League contro il Ferencvaros, Pavlovic aveva rivisto il campo soltanto nell’ultimo quarto d’ora della gara contro il Frosinone. Uno spezzone utile per accumulare minuti e sondare le sensazioni fisiche, ma non sufficiente a garantire la partenza per Atene. La mancata convocazione per la Grecia non rende scontato il suo recupero nemmeno per la successiva trasferta sul campo del Cagliari: la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno.

Sul fronte della retroguardia, contro l’Olympiacos non sono previste modifiche al centro: la coppia titolare sarà ancora formata da Diawara e De Winter, chiamati a garantire solidità e continuità in una partita delicata.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

La nota positiva per il reparto arretrato arriva però dal rientro in gruppo di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è tornato ad allenarsi insieme ai compagni dopo quasi un mese di stop, dovuto a una lesione muscolare rimediata nella sfida contro il Bologna. Un passaggio importante per il giocatore che, dopo aver trascorso l’estate ai margini, torna ora a essere considerato a tutti gli effetti parte integrante del gruppo rossonero. Tra gestioni cautelari e recuperi graduali, il Milan si prepara così ad affrontare il doppio impegno tra coppa e campionato puntando sull’equilibrio del reparto difensivo.