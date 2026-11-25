Jashari dopo il gol in Milan Frosinone avrà anche l’occasione di misurarsi nuovamente dal primo minuto contro l’Olympiacos e forse anche in campionato

Tegola pesante per il centrocampo del Milan alla vigilia della trasferta europea in Grecia. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma dello stop di Luka Modric, fermato da un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare la sfida di domani contro l’Olympiacos. Le condizioni del fuoriclasse croato verranno monitorate con cautela, ma lo staff medico sembra orientato alla prudenza: con ogni probabilità il centrocampista dovrà rinunciare anche alla successiva trasferta di campionato sul campo del Cagliari, lasciando scoperto un tassello fondamentale nello scacchiere rossonero.

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Un’assenza pesante per esperienza e geometrie, che tuttavia apre le porte a una grande opportunità. Sembra infatti essere giunto il momento di Jashari. Il centrocampista svizzero si candida con forza a prendere in mano le chiavi del reparto, forte dell’entusiasmo per l’ottimo momento di forma attraversato nelle ultime uscite. Reduce dal gol messo a segno contro il Frosinone, Jashari ha già dimostrato di poter incidere anche in zona offensiva, guadagnando fiducia e considerazione all’interno dello spogliatoio.

Domani sera ad Atene toccherà proprio a lui partire dall’inizio, con il compito di dare ritmo, equilibrio e qualità alla manovra contro un avversario intenso e aggressivo davanti al proprio pubblico. E non si tratterà necessariamente di un’apparizione isolata: complice il probabile forfait di Modric anche nel weekend, lo svizzero potrebbe ritrovarsi in campo dal primo minuto pure in campionato contro i sardi.

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Per Jashari si tratta dunque di una doppia vetrina di primo piano, un’occasione preziosa per scalare le gerarchie e dimostrare al tecnico Amorim di poter essere un giocatore affidabile, continuo e pronto a reggere il peso della titolarità nei momenti chiave della stagione rossonera.