Diego Moreira dopo essersi preso il Milan in circa tre mesi ora potrebbe essere lanciato anche in Europa per risollevare le sorti rossonere

In appena tre mesi Diego Moreira è riuscito a prendersi il Milan, diventando uno dei punti fermi nello scacchiere di Ruben Amorim. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’impatto del ventiduenne esterno belga, prelevato in estate dallo Strasburgo grazie a un investimento da cinquanta milioni di euro più bonus voluto da Gerry Cardinale, è stato immediato e sorprendente, soprattutto considerando che si tratta della sua prima esperienza nel campionato italiano.

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I numeri in Serie A fotografano un rendimento devastante: in appena 8 presenze, per un totale di 575 minuti giocati, Moreira ha già firmato 4 gol e 4 assist, come quello servito a Cisse nell’ultima sfida contro il Frosinone. Otto partecipazioni complessive alle reti rossonere, pari a una media di un’incidenza diretta ogni 71,9 minuti, che lo collocano tra i pochissimi giocatori nei cinque maggiori campionati europei già capaci di raggiungere almeno quattro reti e quattro passaggi vincenti.

Oltre alla concretezza sotto porta, il belga si sta imponendo per duttilità e qualità nell’uno contro uno. Utilizzabile su entrambe le corsie esterne, rientra già nella top 10 della Serie A per dribbling riusciti nonostante abbia disputato soltanto otto gare su dodici. In casa Milan nessuno fa meglio di lui nei dribbling in corsa: 17 quelli portati a termine su 35 tentati, davanti a Pulisic fermo a quota 12.

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Se in campionato il suo adattamento è stato fulmineo anche grazie all’ottima accoglienza del gruppo a Milanello, diverso è finora il bilancio in Europa League, dove il Milan è fermo a tre punti dopo quattro giornate e lo stesso Moreira non ha ancora lasciato il segno nelle tre apparizioni collezionate. Domani ad Atene contro l’Olympiacos, dove si candida per una maglia da titolare, il belga avrà l’occasione per sbloccarsi anche sul palcoscenico internazionale.